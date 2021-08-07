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Бразилец продолжает ставить рекорды.

В рамках финального матча Олимпиады-2020 сборная Бразилии переиграла сборную Испании со счетом 2:1.

38-летний капитан олимпийской сборной Бразилии Дани Алвес вышел в старте на матч и отыграл все 120 минут игрового и дополнительного времени.

В итоге легенда добыл золотую медаль и главный трофей, который стал для него уже 43 в карьере.

Отметим, что по данному показателю Дани Алвес является рекордсменом. На втором месте идет Андрес Иньеста.

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