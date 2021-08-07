Бразилец продолжает ставить рекорды.
Дани Алвес, Getty Images
07 августа 2021, 19:26
В рамках финального матча Олимпиады-2020 сборная Бразилии переиграла сборную Испании со счетом 2:1.
38-летний капитан олимпийской сборной Бразилии Дани Алвес вышел в старте на матч и отыграл все 120 минут игрового и дополнительного времени.
В итоге легенда добыл золотую медаль и главный трофей, который стал для него уже 43 в карьере.
Отметим, что по данному показателю Дани Алвес является рекордсменом. На втором месте идет Андрес Иньеста.
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