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Стали известны стартовые составы команд для поединка финального поединка Суперкубка УЕФА, в котором сыграют лондонский Челси и Вильярреал.

В столице Северной Ирландии, Белфасте, лондонский Челси и испанский Вильярреал разыграют Суперкубок УЕФА образца 2021-го года.

Томас Тухель в первом для своей команды официальном матче сезона решил использовать в тройке центральных защитников Трево Чалоба, в то время как на флангах полузащиты сыграют Хадсон-Одои и Алонсо, а под нападающим, в паре с Хаверцем, расположится Зийех.

В то же самое время, со стороны Унаи Эмери мы увидим выход в воротах Асенхо, а также появление в полузащите Альберто Морено, в то время как новичок Диа дополнит тройку нападения.

Челси: Э. Менди — Зума, Т. Чалоба, Рюдигер — Хадсон-Одои, Канте, Ковачич, Алонсо — Зийех, Хаверц — Вернер.

Запасные: Аррисабалага, Кристенсен, Жоржиньо, Тиаго Силва, Абрахам, Пулишич, Лофтус-Чик, Маунт, Чилвелл, Джеймс, Аспиликуэта, Эмерсон.



Вильярреал: Асенхо — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Тригерос, Капу, А. Морено — Пино, Морено, Диа.

Запасные: Рулли, Гаспар, Морланес, Алькасер, Иборра, Эступинан, Куэнка, Раба, Пенья, Манди, Гомес, Ниньо.



Матч Челси — Вильярреал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.