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Немецкий тренер дал комментарий после матча.

Челси в матче за Суперкубок Европы в серии пенальти одолел испанский Вильярреал.

Главный тренер лондонцев Томас Тухель дал комментарий после игры, отметив командные качества своих вратарей.

"Выход Кепы? Это не было спонтанным решением. Мы разговаривали на эту тему с вратарями вскоре после того, как пришли в клуб. Хорошо подготовились к такой ситуации. У нас были статистические данные, показывающие, что Кепа лучше отбивает пенальти. Аналитики сделали выводы, а мы затем поговорили с игроками, сообщив им, как будем действовать в матчах на вылет. И потрясающе то, как Эду [Менди] воспринял эту ситуацию.

Нам нужно было сделать так, как лучше для команды. Я рад, что [выход Кепы] сработал. Есть подтверждения тому, что Кепа лучше в данном компоненте игры, и эти парни — самые настоящие командные игроки. Счастлив и за Кепу, и за Эдуара — что есть такой вратарь, как он, готовый с радостью пойти на все ради команды.

Пришлось туго. Мы очень сильно провели первые 30 минут, но затем после нашего гола немного сбавили темп игры. Ответный мяч был заслуженным. Мы отдали все силы до 120-й минуты и свою победу тоже заслужили", — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Челси против Вильярреала.