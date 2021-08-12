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Конкуренция у материковой страны в обоих случаях будет очень серьезная.

Согласно сообщениям местной прессы, Футбольная федерация Австралии (ФФА) приступила к разработке стратегии проведения чемпионата мира-2030 или 2034 среди мужчин на территории своей страны.

Ключевым аспектом в возможном выборе своей кандидатуры представители южного земного полушария видят успешную реализацию заявки на женский чемпионат мира, который уже в 2023-м году пройдет в Австралии.

Отмечается, что ранее данное государство претендовало на проведения чемпионата мира-2022, и даже успело инвестировать в продвижение своей заявки внушительную сумму в 45 млн австралийских долларов (33,1 млн долларов США), однако со скандалом уступила Катару, набрав всего один голос от членов жюри.

Как считает исполнительный директор ФФА Джеймс Джонсон, его стране стоит попытаться пройти по пути Канады и Бразилии, и после успешного проведения женского чемпионата мира подать заявку на мужское первенство.

"В 2023-м году мы проведем большое соревнование. Мы собираемся использовать его наследие в будущем, и должны попытаться выжать из реализации проекта как можно больше. Считаю, что это могло бы стать ступенькой к успешной заявке к большему количеству соревнований под эгидой ФИФА.

Действительно, существует тенденция, что страна, проводившая у себя женский чемпионат мира, затем проводит и мужской. Посмотрите на Канаду, которая в 2015-м году принимала женский мундиаль, а 11 лет спустя они, вместе с США и Мексикой, будут принимать мужское первенство. В то же время у Бразилии был смежный опыт чемпионата мира-2014 и Олимпиады в Рио-2016".

Стоит отметить, что Австралия также оказалась победителем в выборе места проведения Олимпийских игры-2032, которые пройдут в Брисбене.

Конкуренцию в борьбе за мундиаль-2030 данной стране, на данный момент, будут составлять: Марокко, объединенная заявка Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая, объединенная заявка Испании и Португалии, а также объединенная заявка Болгарии, Румынии, Греции и Сербии.

Что же касается чемпионата мира-2034, то тут стоит выделить совместную заявку стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ACEAH): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, а также Египта.