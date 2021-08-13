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Определились номинанты на приз от УЕФА.

Перед началом нового сезона, по традиции, УЕФА определяет лучших игроков прошлого года.

Представлены три претендента на звание лучший голкипер сезона.

1. Тибо Куртуа (Реал Мадрид)

2. Эдерсон (Манчестер Сити)

3. Эдуар Менди (Челси)

А как считаете вы? Кто должен получить награду?

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