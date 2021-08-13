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Вашему вниманию видео лучших мячей, забитых в первых матчах розыгрыша чемпионата Англии.

Английская Премьер-лига возвращается на наши телевизионные экраны после летнего перерыва и готовится к запуску нового сезона.

В преддверии этого футбольного праздника пресс-служба АПЛ подготовила подборку из видео самых красивых и невероятных голов, которые забивались в матчах-открытиях сезона высшего дивизиона Англии.

Видео голов:

Напомним, матч-открытия нового сезона АПЛ между Брентфордом и Арсеналом состоится сегодня, 13 августа, в 22:00 по киевскому времени.

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