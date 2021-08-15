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Черногорский форвард Стеван Йоветич вписал свое имя в историю европейского футбола.

Берлинская Герта уступила Кельну в матче первого тура Бундеслиги.

Однако, знаковым этот матч стал для черногорского форварда "старых дам" Стевана Йоветича, который стал автором гола в поединке.

Как сообщает издание Tuttomercatoweb, Стеван Йоветич стал всего лишь вторым игроком в истории, забившим голы во всех топ-5 европейских лигах.

Черногорский форвард забивал в АПЛ, играя за Манчестер Сити. Также Стеван сумел отличится в Серии А за Интер и Фирентину. В Ла Лиге нападающий забивал в составе Севильи, а в Лиге-1 — за Монако.

До этого такое достижение покорилось только экс-нападающему сборной Румынии Флорину Рэдучою, который выступал за Вест Хэм, Милан, Штутгарт, Монако, Эспаньол и другие команды.