"Козлы" забили три гола, что помогло команде Баумгарта добыть победу в первом туре Бундеслиги.
Футболисты Кельна. Фото Getty Images
15 августа 2021, 20:25
Кельн одержал уверенную победу в первом туре Бундеслиги, обыграв Герту, которая забила первой.
Дублем за "козлов" отметился австрийский полузащитник Флориан Кайнц. Еще один гол в активе французского форварда Антони Модеста. За "старых дам" забил Стефан Йоветич.
Кельн — Герта 3:1
Голы: Модест, 41, Кайнц, 52, 55. — Йоветич, 5.
Кельн: Хорн, Шмитц, Чихос, Хюберс, Тильманн, Хектор, Кайнц (Шауб, 76), Схири, Любичич (Озджан, 76), Модест (Андерссон, 76), Ут (Дуда, 68).
Герта: Шволов, Пекарик (Клюнтер, 59), Штарк, Дардаи, Платтенхардт, Боатенг (Зефейк, 59), Тузар, Аскасибар, Сердар, Йоветич (Рихтер, 65), Матеус Кунья (Лукебакио, 65).
Предупреждения: Хюберс,16, Чихос,67, Тильманн,77, Схири,80, Платтенхардт, 90.