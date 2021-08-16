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Футболист на данный момент играет в Шотландии.

Полузащитник шотландского Сент-Джонстона украинец Максим Кучерявый рассказал, почему перебрался в клуб из Европы, а не продолжил карьеру на Родине.

"Всегда была мечта играть за рубежом. Было понимание, что лучше уехать в юном возрасте и попробовать, потому что вернуться в Украину всегда будет возможность. А уехать за рубеж – не знаешь, когда выпадет следующий шанс".

"Прогрессировать в Украине – хорошо, но прогрессировать в Европе – совсем другое. Возвращаясь домой, понимаю, насколько зона комфорта со временем стала шире. Все совсем по-другому, уверен, не так, как если бы я остался в Украине.

Моя мечта – попасть в АПЛ. Думаю, это мечта каждого футболиста. Считаю, это самый сильный чемпионат в мире", — сказал Кучерявый в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Отметим, что Кучерявый перебрался в Сент-Джонстон из киевского ДЮСШ-15. После перехода он выступал за Брихин Сити на правах аренды.

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