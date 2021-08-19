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На наивысших футбольных уровнях заговорили о необходимости финансовой поддержки кризисным командам.

Согласно информации New York Times, УЕФА уже в ближайшее время намерено привлечь банки и инвестиционные кампании к поддержке финансового благосостояния терпящих серьезные проблемы клубов.

Ожидается, что будет создан своеобразный "план Маршалла" для подобных коллективов, который будет выражен в виде специализированного "фонда спасения" с капиталом около 6 млрд евро.

Среди банков и инвестиционных структур выделяются достаточно крупные участники рынка — Citigroup и UniCredit.

Представители УЕФА, через Ассоциацию европейских клубов, уже успели передать финансовые планы всем заинтересовавшимся в данном проекте.

Примечательно, что футбольные функционеры уже успели разработать приоритетную очередь для желающих получить дополнительное финансирование клубов. Преимущество в данном контексте будет отдаваться командам, которые успешно преодолеют квалификации к одному из трех международных европейских турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Для данных коллективов будет существовать ограниченное предложение взять займы непосредственно у УЕФА, что позволит им получить более низкие процентные ставки на сумму кредитования. Со своей стороны, УЕФА гарантирует стабильность вложений инвесторов спросом и стоимостью прав на свои турниры.

Отмечается, что авторы данной идеи не преследуют цель вливать деньги в топ-клубы с проблемными бюджетами, вместо чего они хотят предложить повышение ликвидности менее именитым командам, дабы те оживили заметно просевший в своей динамике за время пандемии финансовый рынок.