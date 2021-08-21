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Йосип Юранович сменил польский чемпионат на шотландский.

Селтик на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Легии Йосипом Юрановичем.

Соглашение с 26-летним хорватом рассчитано на три года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около трех миллионов евро.

В минувшей кампании Юранович провел девять поединков, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Также он провел две встречи на минувшем Евро-2020 в составе сборной Хорватии.

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