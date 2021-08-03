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Вице-чемпион Шотландии усилился двумя игроками из АПЛ.

Голкипер Джо Харт и полузащитник Джеймс Маккарти будут выступать в составе Селтика — сообщил официальный сайт шотландского клуба.

34-летний экс-вратарь Тоттенхэма подписал с "кельтами" 3-летний контракт, а 30-летний полузащитник, покинувший по окончании сезона-2020/21 Кристал Пэлас, заключил 4-летнее соглашение.

Харт, на счету которого 75 матчей за национальную сборную Англии, выступал за Шрусбери (58 матчей во всех турнирах), Манчестер Сити (348), Транмер Роверс (6), Блэкпул (5), Бирмингем (41), Торино (37), Вест Хэм (23), Бернли (24) и Тоттенхэм (10).

В послужном списке Маккарти 43 матча (0 голов) за национальную сборную Ирландии. На клубном уровне Джеймс выступал за Хэмилтон (110 матчей во всех турнирах, 15 голов), Уиган (133, 8), Эвертон (133, 6) и Кристал Пэлас (52, 0).