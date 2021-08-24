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Мелвин Лоренцен продолжит свою карьеру в чемпионате Ирландии.

Бывший полузащитник львовских Карпат Мелвин Лоренцен подписал контракт со Слайго Роверс. Об этом сообщает пресс-служба ирландского клуба.

Соглашение с 26-летним немецким хавбеком рассчитано до конца текущего сезона.

Лоренцен провел во львовском клубе несколько месяцев в 2019 году, после чего он полтора года был без команды. В марте этого года он подписал контракт с индонезийской Перселой, за которую он провел три встречи и забил два мяча.

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