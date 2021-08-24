Новое соглашение с 57-летним специалистом рассчитано до конца Евро-2024.
Стив Кларк, Getty Images
24 августа 2021, 21:22
Шотландская футбольная ассоциация на своем официальном сайте объявила о продлении контракта главного тренера сборной Шотландии Стива Кларка.
Новое соглашение с 57-летним шотландским специалистом рассчитано до конца Евро-2024. Предыдущий контракт специалиста действовал до завершения ЧМ-2022.
Также отмечается, что в тренерском штабе Кларка произошли изменения: вместо его помощника Стивена Рида и тренера вратарей Стиви Вудса в национальной команде будут работать Остин Макфи и Крис Вудс соответственно.
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