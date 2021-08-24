Другое

Новое соглашение с 57-летним специалистом рассчитано до конца Евро-2024.

Шотландская футбольная ассоциация на своем официальном сайте объявила о продлении контракта главного тренера сборной Шотландии Стива Кларка.

Новое соглашение с 57-летним шотландским специалистом рассчитано до конца Евро-2024. Предыдущий контракт специалиста действовал до завершения ЧМ-2022.

Также отмечается, что в тренерском штабе Кларка произошли изменения: вместо его помощника Стивена Рида и тренера вратарей Стиви Вудса в национальной команде будут работать Остин Макфи и Крис Вудс соответственно.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.