Одуеньи Угочукву стал игроком последней команды чемпионата Казахстана.
Угочукву Одуеньи, ФК Жетысу
25 августа 2021, 20:15
Бывший нападающий Миная Угочукву Одуеньи продолжит свою карьеру в составе Жетысу, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.
Условия сделки с 25-летним нигерийским форвардом не разглашаются. В новой команде игрок будет выступать под 25-м номером.
В прошедшем сезоне Одуеньи провел за Минай девять матчей, в которых результативными действиями не отметился.
После 19 туров Жетысу занимает последнее место в чемпионате Казахстана.
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