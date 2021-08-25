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Одуеньи Угочукву стал игроком последней команды чемпионата Казахстана.

Бывший нападающий Миная Угочукву Одуеньи продолжит свою карьеру в составе Жетысу, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Условия сделки с 25-летним нигерийским форвардом не разглашаются. В новой команде игрок будет выступать под 25-м номером.

В прошедшем сезоне Одуеньи провел за Минай девять матчей, в которых результативными действиями не отметился.

После 19 туров Жетысу занимает последнее место в чемпионате Казахстана.

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