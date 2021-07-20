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Украинский нападающий Юрий Захаркив продолжит карьеру в Казахстане.

Бывший форвард Львова Юрий Захаркив перешел в казахстанский Жетысу. Об этом сообщат клубная пресс-служба.

Официальная информация о продолжительности и финансовой составляющей контракта отсутствует.

Последним клубом украинского форварда был ПФК Львов в составе которого Захаркив провел лишь один матч в прошлом сезоне УПЛ.

Ранее сообщалось, что ПФК Львов представил новый логотип. Отметим, что в новом сезоне команда Безсмертного стартует в УПЛ матчем против Львова. Как сообщал Football.ua, матч-открытия состоится в запланированные сроки.