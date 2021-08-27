Другое

Бывший защитник полтавского клуба Папа-Альюн Ндиайе продолжит карьеру в Австрии.

Французский защитник Папа-Альюн Ндиайе, известный в Украине по выступлениям за полтавскую Ворсклу, продолжит карьеру в австрийском Альтахе.

Как сообщает пресс-служба австрийцев, француз подписал контракт с клубом на два года — до лета 2023. О финансовой составляющей контракта никакой официальной информации нет.

Стоит отметить, что Альюн провел в составе Ворсклы 40 матчей и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что вице-президент Ворсклы пригрозил Альюну судом из-за того, что футболист не явился на на летние сборы команды Юрия Максимова.