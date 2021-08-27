Бывший защитник полтавского клуба Папа-Альюн Ндиайе продолжит карьеру в Австрии.
Папа-Альюн Ндиайе. Фото ФК Альтах
27 августа 2021, 06:25
Французский защитник Папа-Альюн Ндиайе, известный в Украине по выступлениям за полтавскую Ворсклу, продолжит карьеру в австрийском Альтахе.
Как сообщает пресс-служба австрийцев, француз подписал контракт с клубом на два года — до лета 2023. О финансовой составляющей контракта никакой официальной информации нет.
Стоит отметить, что Альюн провел в составе Ворсклы 40 матчей и отдал одну результативную передачу во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что вице-президент Ворсклы пригрозил Альюну судом из-за того, что футболист не явился на на летние сборы команды Юрия Максимова.