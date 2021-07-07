Украина

Французский хавбек до сих пор не появился в расположении полтавского клуба.

Вице-президент Ворсклы Олег Лысак прокомментировал ситуацию с полузащитником Пап-Альюном Ндиайе, который до сих пор не прибыл в расположение полтавской команды для подготовки к новому сезону в УПЛ.

"С Альюном, думаю, закончится все судебными исками. Есть контракт. Мы считаем, что он действителен. Они не признают некоторые его пункты.

Если мы зашли в спорную ситуацию, то рано или поздно она решится судом. И он 100% будет, если мы не договоримся полюбовно. На сегодняшний день это позиция их стороны. Его в клубе нет", — приводит слова Лысака FanDay.

Ранее сообщалось, что в услугах Ндиайе заинтересован турецкий Бешикташ.

Пап-Альюн присоединился к Ворскле в сентябре 2019 года. В прошлом сезоне 23-летний француз провел 23 матча, в которых отметился одним ассистом.

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