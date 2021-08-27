Футболист покинул киевский клуб.
Сидклей, ПАОК
27 августа 2021, 20:35
Защитник киевского Динамо Сидклей перебрался в греческий ПАОК, сообщает пресс-служба клуба.
Речь идет об аренде игрока до окончания сезона-2021/22. Бразилец получил 16 номер.
Отметим, что Сидклей выступал за Динамо с сезона-2018/19. На его счету 34 игры, в которых он забил три гола и отдал один ассист.
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