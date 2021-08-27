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Футболист покинул киевский клуб.

Защитник киевского Динамо Сидклей перебрался в греческий ПАОК, сообщает пресс-служба клуба.

Речь идет об аренде игрока до окончания сезона-2021/22. Бразилец получил 16 номер.

🖊 Sidcley 1️⃣6️⃣



Welcome to #PAOK #Sidcley #Reloaded #SidcleyIsHere



We are proud to support @ICMEC_official @hamogelo and other organisations around the world who are working tirelessly to bring missing children home.



Let's raise awareness for a good cause #PAOKaction pic.twitter.com/2s1FD7gqV7 — PAOK FC (@PAOK_FC) August 27, 2021

Отметим, что Сидклей выступал за Динамо с сезона-2018/19. На его счету 34 игры, в которых он забил три гола и отдал один ассист.

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