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Словак в прошлом сезоне не смог закрепиться в основном составе.

В начале прошлого сезона итальянский Сассуоло совершил перспективный трансфер словацкого полузащитника Лукаша Гараслина, однако своими выступлениями 25-летний футболист совершенно не впечатлил Роберто Де Дзерби, поэтому уже при новом наставнику попытается сменить клубную пропуску.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Гараслин уже отбыл в столицу Чехии, где в ближайшее время ожидается прохождение ним медицинского обследования накануне трансфера в пражскую Спарту.

Стоит отметить, что чешская сторона договорилась с представителями Италии об аренде игрока на один сезон, после чего у нее будет первоочередное право выкупа.

За прошлый футбольный год Гараслин провел всего 15 матчей, отдав при этом один голевой пас, однако это не помешало ему отправиться на чемпионат Европы-2020 в составе своей национальной команды, где за три матча ничем результативным он так и не отметился.

Трансферный портал Transfermarkt отмечает падение его стоимости на рынке почти в два раза за один футбольный год — с 1,7 млн до 1,3 млн евро.