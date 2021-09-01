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Форвард проведет один сезон в Бельгии.

Украинский нападающий Николай Кухаревич лишь в это межсезонье завершил полноценный переход во французский Труа, однако на старте нового розыгрыша национального первенства успел провести на поле лишь 13 минут игрового времени за два матча, после чего клуб из региона Шампань решил отдать его в аренду для получения большей игровой практики.

На появившееся предложение получить форварда на один сезон сразу откликнулся бельгийский Левен, которому удалось успеть оформить все необходимые бумаги до закрытия трансферного окна, и даже успеть провести дебютную фотосессию со своим новичком.

Стоит отметить, что бельгийский коллектив только недавно расстался с одним из своих наиболее дорогих футболистов, французским нападающим Томасом Генри, который перешел в итальянскую Венецию, поэтому шансы заиграть у нашего соотечественника в новом коллективе определенно выше, чем в Труа.