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Факундо Феррейра на данном этапе карьеры находится без клуба.

Аргентинский форвард Факундо Феррейра, известный в Украине по выступлениям за донецкий Шахтер, может продолжить карьеру в чемпионате Чили.

Как сообщает издание Bolavip Brasil, в услугах аргентинского бомбардира заинтересован чилийский клуб Коло-Коло, руководство которого ищет усиление на позицию форварда.

Отмечается, что Феррейра может перейти свободным агентом, в статусе которого прибывает после ухода их испанской Сельты в июле.

Ранее сообщалось, что Трубин хочет попробовать свои силы в АПЛ.