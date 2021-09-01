Другое

Украинский полузащитник Игорь Харатин продолжит карьеру в польской Легии.

Накануне появилась информация о том, что венгерский Ференцварош продал украинского полузащитника Игоря Харатина в польскую Легию.

Спортивный директор Ференцвароша Тамаш Хайналь подтвердил данный переход, рассказал о "подводных камнях" данного трансфера, признавшись, что сам Харатин был инициатором перехода в варшавскую Легию.

"Сейчас он в Варшаве для медосмотра после того, как он заявил о своем желании проверить себя в Легии. Вчера по нему поступило предложение, это было не по нашей инициативе, и в процессе переговоров оказалось, что Харатин был бы рад сменить клуб.

Совершенно точно, что это Харатин инициировал свой трансфер, мы не выставляли его на продажу", — сказал Хайналь в комментарии изданию csakfoci.hu.

Напомним, Харатин перешел в Ференцварош в январе 2019 года. За это время полузащитник провел за венгерский клуб 108 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов.