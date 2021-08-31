ЧМ-2022. Отбор

Александр Петраков рассказал о ситуации с трансфером нападающего сборной Украины Игоря Харатина.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что форвард Ференцвароша Игорь Харатин пропустит предстоящий матч с Казахстаном в отборе ЧМ-2022 из-за неожиданного трансфера в польскую Легию, а также он рассказал о состоянии Романа Яремчука.

"Харатин пришел вчера ко мне в час ночи и сказал, что руководство Ференцвароша продало его в Легию. Он сам ничего не знал, он был сам в шоке. В 5 часов утра у него уже был самолет. Сказал, что надо лететь на медосмотр. Мне ничего не оставалось, кроме как его отпустить. Он вернется в расположение сборной 2 сентября, после матча с Казахстаном.

Яремчук здоров, он будет тренироваться в общей группе. С ним все нормально. После вакцинации у него немного была температура, это особенности организма. Он в строю", — сказал Петраков на предматчевой пресс-конференции перед игрой с Казахстаном.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится завтра, 1 сентября, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.