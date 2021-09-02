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Специалист обвинил футболиста во лжи.

Главный тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич не вызвал лидера команды Хакима Зиеша из-за лжи со стороны футболиста.

"Хаким попросту избегал тренировок, не был дисциплинирован во время последних двух сборов. Он не был похож на футболиста, который борется за участие сборной на чемпионате мира. Он мне врал.

Впервые в своей карьере я увидел футболиста национальной команды, который не хочет тренироваться и утверждает, что у него травма, хотя тесты говорят о том, что он может играть. Я такого не потерплю", — сказал Халилходжич в интервью Ханифу Беркане.

Отметим, что Зиеш выступает за сборную Марокко с 2015 года. На его счету 37 матчей, в которых забил 17 голов.

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