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Хорватский форвард повесил бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет.

О своем решении завершить карьеру Марио Манджукич объявил в своем Instagram. Хорват опубликовал фото своих первых бутс и написал трогательное письмо самому себе.

"Дорогой маленький Марио! Надев эти первые в жизни футбольные бутсы, ты даже представить себе не можешь, чего добьешься в футболе. Ты будешь забивать голы на самых важных этапах и выигрывать самые большие трофеи в футболке крупнейших клубов. С гордостью представляя сборную Хорватии, ты напишешь важнейшие страницы хорватского спорта.

Ты добьешься успеха, потому что на твоем пути будет много людей, которые будут помогать — товарищи по команде, с которыми ты будешь сражаться, тренеры, у которых ты будешь учиться, фанаты, которые поддержат тебя и твою семью, менеджеры и друзья, которые всегда будут с тобой. Ты будешь им всем бесконечно благодарен!

Прежде всего, ты добьешься успеха, потому что ты всегда будешь стараться изо всех сил. В конце концов, это то, чем ты будешь больше всего гордиться. Ты многим пожертвуешь, но будешь знать, что это того стоило. Ты поймешь, что наступил момент положить бутсы в шкаф и ты не пожалеешь. Футбол всегда будет частью твоей жизни, но ты с нетерпением ждешь новую главу своей жизни.

Наслаждайся!

Твой большой Марио.

P.S. Если тебе посчастливится сыграть против Англии на чемпионате мира, просто будь готов на 109-й минуте".

За свою карьеру Марио успел поиграть за Вольфсбург, Баварию, Атлетико, Ювентус, Аль-Духаиль и Милан. Также форвард провел 89 матчей за сборную Хорватии и забил 33 гола.