Италия

Хорватский форвард покинул "россонери" — он провел в клубе шесть месяцев.

Нападающий Марио Манджукич объявил об уходе из Милана, в котором он провел последние шесть месяцев своей карьеры.

"Было приятно играть за Милан. Я благодарен руководству клуба за предоставленную возможность, тренерскому штабу за их самоотверженный труд и моим партнерам по команде, которые являются не только отличными игроками, но и отличной семьей.

Я рад, что нам удалось добиться цели и вернуть Милан в Лигу чемпионов, которой он принадлежит. Желаю всем в клубе всего самого наилучшего в будущем!", — написал Манджукич в своем Instagram.

35-летний хорват перебрался в "россонери" в январе этого года и успел провести за команду 11 поединков, но отметиться результативными действиями не смог. Теперь он вновь стал свободным агентом.

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