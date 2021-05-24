Хорватский форвард покинул "россонери" — он провел в клубе шесть месяцев.
Марио Манджукич, Getty Images
24 мая 2021, 16:37
Нападающий Марио Манджукич объявил об уходе из Милана, в котором он провел последние шесть месяцев своей карьеры.
"Было приятно играть за Милан. Я благодарен руководству клуба за предоставленную возможность, тренерскому штабу за их самоотверженный труд и моим партнерам по команде, которые являются не только отличными игроками, но и отличной семьей.
Я рад, что нам удалось добиться цели и вернуть Милан в Лигу чемпионов, которой он принадлежит. Желаю всем в клубе всего самого наилучшего в будущем!", — написал Манджукич в своем Instagram.
35-летний хорват перебрался в "россонери" в январе этого года и успел провести за команду 11 поединков, но отметиться результативными действиями не смог. Теперь он вновь стал свободным агентом.
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