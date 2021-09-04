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Чиновник прокомментировал собственные предложения по развитию футбола.

Руководитель отдела глобального развития футбола ФИФА и бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер в интервью французскому изданию L'Équipe подробно рассказал о своей идее проводить чемпионат мира каждые два года.

Формат, который был предложен французом, также предусматривает проведение континентальных турниров каждые два года, в перерывах между чемпионатами мира, а все квалификационные матчи при этом будут собраны в одну или две международные паузы.

"Моя идея и цель изменений заключается в том, чтобы повысить качество футбола за счет увеличения частоты крупных соревнований, с сопутствующим улучшением норм регламента. Международный календарь останется таким, как и сейчас, до 2024-го года, поскольку его уже согласовали. Однако, после 2024-го года есть шанс внести изменения в уже привычный ритм.

Я бы хотел увеличить частоту соревнований, руководствуюсь простым желанием оставить только те турниры, которые реально имеют значение для игры.

Важный этап на пути реализации — найти способ проводить все матчи квалификации в течение одного-двух международных окон: в октябре и марте, например. Это упростит планирование сезона для клубов, а также уменьшит число логистических проблем для сборных.

Количество матчей квалификации останется таким же, но они будут сгруппированы, после чего, уже в конце сезона, будет проводиться либо чемпионат мира, либо чемпионаты каждой из конфедераций. В остальное время игроки будут находиться внутри своих клубов.

Это нисколько не похоже на гонку за прибылью, которая подразумевает адский график для игроков. Матчей будет столько же, сколько и раньше, но игроки будут реже покидать свои команды. Идея состоит только в том, чтобы улучшить качество соревнований. Тем боле что ФИФА перераспределяет доходы по всем станам мира. Футболисты не станут больше играть, а после международных соревнований получат отдых — 25 дней минимум, как нам удалось посчитать.

Если бы я, когда был тренером Арсенала, получил возможность держать игроков у себя в клубе в большую часть года, я бы подумал над таким предложением. Я понимаю всех критиков этой идеи, но 166 стран-участниц ФИФА не просто так попросили нас рассмотреть эту возможность. Я вижу, что это — вполне выполнимая задача, а в случае ее реализации мы получил ясность и простоту в организации турниров.

В календаре должно быть меньше пауз, когда игроки ездят между клубами и сборными. Это сильно влияет на их утомляемость.

Люди хотят соревнований с высокими ставками, схему которых вполне легко воспринимать. Товарищеские матчи теряют свой смысл с каждым годом, поэтому мы будем рассматривать вопросы, в том числе, и связанные с квалификацией. Пусть команды играют не десять туров, а шесть, и с меньшим количеством участников в группе. Это нужно и зрителям, и самим командам.

Все, с кем мне удавалось общаться, воспринимают эту идею исключительно положительно. Это интересная идея, которую можно доработать со временем до идеального состояния. Считаю, что у нас нет повода для беспокойств за судьбу больших клубных турниров. Их позиции всегда будут сильны, а вот международные соревнования — тут необходимо прикладывать усилия, чтобы игра продолжала жить во всем мире.

Это общение нужно поддерживать любой ценой. Новые соревнования — это интересно, но куда эффективнее будет сосредоточиться на крупных турнирах. Мы привыкли жить в ритме четырехгодичного цикла, да я и сам в нем фактически вырос, но современный мир требует изменений, новых эмоций и новых вызовов. Даже Евроз-2020, который состоялся пару месяцев назад, уже все успели позабыть.

Мне кажется, что квалификация длиной в полтора года в нынешних реалиях — абсурд. Все матчи можно поместить в четыре-пять недель. В конце концов, эта идея может быть реализована только к 2028-у году, так как на мундиаль-2026 уже составлен график. Есть семь лет для того, чтобы поменять менталитет в совершенно ином направлении.

Я не верю, что за четыре года паузы между турнирами спортсмен делает что-то такое, чего он не делает перед играми в каждой новой неделе. Все хотят играть против лучших и показывать себя. Смысл играть матчи, где тебя ничего не будет стимулировать к победе? Если этот промежуток дает такой существенный бонус, как все говорят, почему тогда чемпионаты мира проходят не раз в 10 лет? 20? Также стимулов становится еще больше.

Пора набраться смелости, и сказать, что атмосфера вокруг устоявшихся турниров работает футболу во вред на данном этапе развития общества. Качество футбола — вот ключевой аспект, над которым нам надо работать. Нам не нужные дешевые конкурсы для массовой публики, а только лишь качественный продукт, к которому будут притягиваться болельщики. Проблема не в частоте, а в качестве.

Суперлига в этом плане — один из худших вариантов, так как в ее основе не было понятия "спорт". Все зависело от престижа клуба, а не от их выступлений на данный момент. Это как построить дом с полым фундаментом — сколько он простоит? Все клубы переживали падения в своей истории. Убрать этот аспект из игры означает убить футбол, как соревнование. Болельщики маленьких команд переживают за своих парней больше, чем крупных. Почему? Да потому что они переживают каждую неудачу вместе!

Вопрос заключается лишь в том, каким будет процесс перехода к новой системе. Перерывы по пять-десять дней в сентябре, октябре, ноябре, марте и июне — то, что у нас есть на данный момент. Если бы еще и вклинилась Суперлига со своим календарем, международный футбол бы умер как явление. Футбол — великий вид спорта, но это не повод делать из него окаменелость, неспособную к развитию.

Игроки за эту идею. Роналдо, Кака, Маскерано, Линекер — я говорил с ними, все высказались "за". Во время обсуждения все были предельно осторожны в высказываниях, но при уходе я слышал только одну фразу: "В конце концов, идея не так уж и плоха". Люди меняют свое мнение, как только начинают вникать в вопрос.

Я хочу, чтобы это решение было принято уже в декабре на собрании ФИФА, однако мы мало продвинулись в этом направлении, поэтому придется подождать.

Я не вижу препятствий для клубов в этом вопросе. У них будут доступны игроки семь месяцев в сезоне! Это беспроигрышный вариант. Игроки будут доступны тогда, когда будут нужны больше всего. Я сталкивался с этой проблемой еще в Арсенале, поэтому я понимаю, о чем говорю. Вместо четырех перерывов будет один или два. Я бы даже отдал сборным весь октябрь, но тогда март был бы полностью за клубами.

Этот проект — результат моей работы по ходу всей профессиональной карьеры, оценка, которую я сделал текущему состоянию футбола, будучи тренером. Мне было бы приятно вставать с утра, зная, что вечером меня ждет топ-матч, а не товарищеская игра сборных", — подытожил французский специалист.

Стоит отметить, что на данном этапе ни одна из крупных ассоциаций не выступила со своим мнением по поводу данных изменений.