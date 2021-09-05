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Аполлон Смирнис усилился опытным центрбеком.

Аполлон Смирнис на своем официальном сайте объявил о подписании бывшего центрального защитника сборной Португалии Бруну Алвеша.

39-летний центрбек подписал с клубом из Суперлиги Греции контракт на правах свободного агента, рассчитанный на один сезон.

Последней командой Бруну Алвеша был Фамаликан, который он покинул летом этого года спустя две недели после заключения сделки. Причиной стала ссора с руководством клуба.

Напомним, что в период с 2018 по 2021 год опытный португалец защищал цвета Пармы, ныне выступающей в итальянской Серии Б.

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