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Директор Шерифа Важа Тархнишвили вспомнил, что в шутку сказал о желании попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Директор Шерифа Важа Тархнишвили рассказал все тонкости переговоров с Юрием Вернидубом, признавшись, что украинский специалист ехал в Молдову, ставя перед собой цель сыграть в Лиге чемпионов.

"С Николаевичем я был заочно знаком очень давно. Даже недавно на сборах пересекались, когда он солигорский Шахтер тренировал – были рядом, смотрели его игры.

Знал, что Заря с ним добилась отличных результатов. Мой друг, агент Сергей Бусуйок, первым произнес имя Вернидуба. Мол, можно организовать встречу, пообщаться. Я сразу ухватился за эту идею.

В декабре вместе сели, все обсудили. Наши идеи, наши мысли, наше виденье почти совпадают. Думаю, на 99 процентов. Кстати, вспоминаю наше знакомство.

Говорю ему: "Николаевич, я дважды как футболист принимал участие в Лиге Европы. В 2017 году был там как руководитель. Ты с Зарей дважды в группе этого турнира выступал". А потом пошутил: "Эта Лига Европы уже достала. Давай замахнемся на Лигу чемпионов".

Вернидуб сразу сказал, что приехал в Молдову, чтобы воплотить свою мечту и сыграть в Лиге чемпионов. Так и получилось, – приводит слова Тархнишвили FanDay.

Напомним, Вернидуб — второй украинец, который вывел иностранный клуб в группу Лиги чемпионов. Стоит отметить, что теперь подопечные Вернидуба сыграют в одной группе с донецким Шахтером.