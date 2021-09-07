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Звездный экс-форвард оценил современные тенденции на трансферном рынке.

Легендарный бразильский экс-нападающий Роналдо Назарио, который нынче является президентом Реала Вальядолид, оценил актуальные тенденции на трансферном рынке, взяв за пример работу французского Пари Сен-Жермен на данном направлении.

"В футболе никогда не бывает математических побед, даже если вам удалось собрать у себя в команде лучших футболистов планеты. Поэтому, на данном этапе, я точно не смогу сказать вам, какая именно команда победит в Лиге чемпионов. Как я вижу по опыту последних сезонов, более-менее четкая картина складывается только к четвертьфиналу.

ПСЖ сейчас стоит в поул-позиции, но одно дело — слова, а другое — игра. Есть много факторов, которые вместе обеспечивают результаты команды непосредственно на поле. Я играл за мадридский Реал, который называли "галактикос", однако за пять сезонов так и не победил в Лиге чемпионов.

Победа никогда не будет математической, даже если в вашей команде есть лучший игрок мира. ПСЖ это касается напрямую.

Что же касается сравнения меня и Мбаппе, о котором меня часто спрашивают, то могу сказать, что у него есть схожие со мной характеристики: техника, скорость. Несмотря на то, что он очень молод, он уже прошел долгий путь, и мне нравится смотреть за его игрой", — подытожил бразилец.