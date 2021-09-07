Футболист продолжит карьеру в Варне.
Евгений Сердюк, ФК Фатима
07 сентября 2021, 23:06
Украинский нападающий Евгений Сердюк стал футболистом болгарского Черно Море, сообщает пресс-служба клуба.
Пока неизвестно, на какой срок бывший форвард молодежной сборной Украины подписал контракт с клубом из Варны.
Отметим, что Жека (так его называли в Португалии), выступал до Черно Море за Фатиму, Боавишту и Каза Пию — все из Португалии.
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