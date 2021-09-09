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Харьковский клуб впервые сыграет в финальной стадии самого престижного еврокубка.

В ответном поединке плей-офф квалификации женской Лиги чемпионов Жилстрой-1 одержал уверенную победу над кипрским Аполлоном со счетом 3:1.

Таким образом, по сумме двух матчей (первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу харьковской команды), Жилстрой-1 впервые в истории женского футбола вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Жеребьевка состоится 13 сентября. Вместе с Жилстроем-1 в групповой этап ЛЧ уже вышли Вольфсбург, Кеге, Лион, Реал, Серветт, Хоффенхайм, Хекен, Барселона, ПСЖ, Бавария, Челси и Арсенал. Еще три участника станут известны позже.

Жилстрой-1 (Украина) — Аполлон (Кипр) 3:1 (первый матч — 2:1)

Голы: Бойченко, 15, Овдийчук, 20, 62 — Алексанян, 65 (АГ)

Жилстрой-1: Гамзе Яман, Алексанян, Апанащенко, Люб. Шматко, Петрик (Анастасия Воронина, 86), Хаванская, Бойченко (Анна Воронина, 68), Кочнева, Садыкоглу (Спасоевич, 81), Шевчук, Овдийчук.

Аполлон: Болдуин, Абрамо, Виско (Иоанну, 46), Лестер, Рикс, Локвуд, Хагман (Анокье, 77), Сигфусдоттир (Панайоту, 68), Гмирова, Фреда, Спетсмарк.