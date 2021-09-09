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74-летний специалист не собирается идти по пути Дика Адвоката.

Опытный специалист Гуус Хиддинк, возглавлявший в последнее время сборную Кюрасао, задумался о завершении тренерской карьеры в возрасте 74 лет.

"В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход".

"Идет ли речь о завершении карьеры? Да. Я собираюсь остановиться. Окончательно", — приводит слова Хиддинка Voetbal International.

На вопрос о том, не собирается ли Хиддинк повторить историю другого нидерландского специалиста Дика Адвоката, который в конце прошлого сезона заявил о завершении карьеры, а потом в итоге возглавил сборную Ирака, Гуус ответил следующее: "Нет, нет".

За всю свою тренерскую карьеру Гуус Хиддинк успел поработать на клубном уровне в ПСВ, Фенербахче, Валенсии, мадридском Реале, Бетисе, Челси и Анжи. Также специалист возглавлял сборные Нидерландов, Южной Кореи, Австралии, Турции, РФ и Китая.

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