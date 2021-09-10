Украинский защитник Дмитрий Чигринский продолжит выступать в чемпионате Греции.
Дмитрий Чигринский. Фото ФК Ионикос
10 сентября 2021, 11:55
Украинский защитник Дмитрий Чигринский подписал стал футболистом греческого Ионикоса.
Ранее мы писали, что украинец влился в тренировочный процесс клуба, проводя занятия с новыми партнерами по команде.
Клубная пресс-служба Ионикоса официально уведомила о подписании полноценного контракта с украинским защитником.
По официальным данным Чигринский подписал соглашение с греческим клубом до лета 2022 года. О финансовых составляющий контракта футболиста с клубом никакой официальной информации нет.
В июне Чигринский покинул АЕК, за который выступал с 2016 года. В прошлом сезоне Дмитрий сыграл в 24 матчах, не отметившись результативными действиями.