Другое

Украинский защитник Дмитрий Чигринский продолжит выступать в чемпионате Греции.

Украинский защитник Дмитрий Чигринский подписал стал футболистом греческого Ионикоса.

Ранее мы писали, что украинец влился в тренировочный процесс клуба, проводя занятия с новыми партнерами по команде.

Клубная пресс-служба Ионикоса официально уведомила о подписании полноценного контракта с украинским защитником.

По официальным данным Чигринский подписал соглашение с греческим клубом до лета 2022 года. О финансовых составляющий контракта футболиста с клубом никакой официальной информации нет.

В июне Чигринский покинул АЕК, за который выступал с 2016 года. В прошлом сезоне Дмитрий сыграл в 24 матчах, не отметившись результативными действиями.