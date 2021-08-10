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Футболист может продолжить карьеру в греческом клубе.

Украинский защитник Дмитрий Чигринский, который покинул АЕК в летнее трансферное окно, может остаться в Греции.

Как сообщает издание SDNA, центрбек поддерживает форму с Ионикосом. Клуб только вышел в высшую лигу страны.

Известно, что руководство Ионикоса пока не предложило украинцу контракт, но в ближайшее время ситуация может поменяться.

Напомним, за АЕК Чигринский выступал с лета 2016 года. За это время он отыграл 126 игр, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

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