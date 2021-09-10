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Федерация футбола Турции разорвала контракт с Шенолом Гюнешом по обоюдному согласию сторон.

Турецкий специалист Шенол Гюнеш покинул пост наставника национальной команды Турции.

Сообщается, что федерация футбола Турции и наставник решили разорвать контракт по обоюдному согласию сторон.

В последнем матче под руководством Гюнеша Турция разгромно проиграла Нидерландам (1:6) в отборе на чемпионат мира-2022.

Стоит отметить, что Гюнеш вывел сборную на Евро-2020, где турки проиграли три матча группового раунда.