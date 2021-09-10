Федерация футбола Турции разорвала контракт с Шенолом Гюнешом по обоюдному согласию сторон.
Шенол Гюнеш. Фото Getty Images
10 сентября 2021, 15:50
Турецкий специалист Шенол Гюнеш покинул пост наставника национальной команды Турции.
Сообщается, что федерация футбола Турции и наставник решили разорвать контракт по обоюдному согласию сторон.
В последнем матче под руководством Гюнеша Турция разгромно проиграла Нидерландам (1:6) в отборе на чемпионат мира-2022.
Стоит отметить, что Гюнеш вывел сборную на Евро-2020, где турки проиграли три матча группового раунда.