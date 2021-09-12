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Команда добыла победу над Польшей.

В рамках матча за седьмое место суперфинала Евролиги сборная Украины по пляжному футболу обыграла сборную Польши.

Подопечные Николая Костенко сумели забить в ворота номинальных хозяев семь голов. Польша трижды отличалась в наших воротах.

Польша — Украина — 3:7

Голы: Баран, 1, 30, Бистула, 33 — А. Борсук, 11, И. Борсук, 16, Войтенко, 23, Щерица, 23, 26, Войток, 25, 36.

Отметим, что в матче за первое место сразятся сборные Португалии и Беларуси. Начало игры — в 20:00 по киевскому времени.