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Завершился поединок чемпионата Бельгии.

В рамках седьмого тура чемпионата Бельгии Андерлехт в домашних стенах разгромил Мехелен.

Защитник Андерлехта Богдан Михайличенко появился на поле за девять минут до окончания матча. Марьян Швед из Мехелена сыграл 70 минут.

Андерлехт - Мехелен 7:2

Голы: Раман, 23, Куаме, 49, 57, Мурильо, 61, Амузу, 74, Версхарен, 85, Зиркзе, 87 — Сторм, 37, Кая, 90+1

Андерлехт: ван Кромбрюгге, Мурильо (Ашимеру, 82), Харвуд-Беллис, Худт, Серхио Гомес, Каллен, Аит-Эль-Хадж, Ольссон (Михайличенко, 83), Рафаелов (Амузу, 70), Раман (Версхарен, 51), Куаме (Зиркзее, 83).

Мехелен: Кауке, Бейкер, Уэлш (Сверс, 82), Бато, Гвет, Швед (Дрейф, 70), Схофс, Сторм, Кейперс (Кайя, 82), Мрабти, Ванлерберге (Ван Дамм, 70).