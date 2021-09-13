Украинский защитник провел на поле все 90 минут матча.
Дмитрий Чигринский. ФК Ионикос
13 сентября 2021, 09:25
Украинский защитник Дмитрий Чигринский дебютировал за Ионикос в матче первого тура чемпионата Греции против АЕКа.
Защитник провел на поле все 90 минут матча, заработав желтую карточку на старте второго тайма. Результативными действиями в матче против своей бывшей команды украинец не отметился.
К слову, сам матч завершился разгромной победой АЕКа (3:0). Голами в матче отметились Ле Таллек, Амрабат и Цубер.
Напомним, Чигринский перешел в Ионикос на прошлой неделе, подписав контракт до июня 2022 года.