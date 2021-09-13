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Сенегальский нападающий решил завязать с футболом.

Демба Ба принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Об этом футболист сообщил в своем твиттер-аккаунте.

Сенегальский футболист известен по своим выступлениям за лондонский Челси, Ньюкасл и Хоффенхайм. Также он играл за Руан, Мускрон, Вест Хэм, Бешикташ, Шанхай Шеньхуа, Гезтепе и Башакшехир.

По данным Transfermarkt Демба Ба отметился 193 голами и 53 результативными передачами в 439 поединках на клубном уровне.

За сборную своей страны 36-летний форвард провел 22 матч, забив четыре гола.

Напомним, что ранее о завершении футбольной карьеры объявил хорватский нападающий Марио Манджукич.