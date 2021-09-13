Сенегальский нападающий решил завязать с футболом.
Демба Ба, getty images
13 сентября 2021, 20:50
Демба Ба принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Об этом футболист сообщил в своем твиттер-аккаунте.
Сенегальский футболист известен по своим выступлениям за лондонский Челси, Ньюкасл и Хоффенхайм. Также он играл за Руан, Мускрон, Вест Хэм, Бешикташ, Шанхай Шеньхуа, Гезтепе и Башакшехир.
По данным Transfermarkt Демба Ба отметился 193 голами и 53 результативными передачами в 439 поединках на клубном уровне.
За сборную своей страны 36-летний форвард провел 22 матч, забив четыре гола.
Напомним, что ранее о завершении футбольной карьеры объявил хорватский нападающий Марио Манджукич.