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Француз нашел себе новый клуб.

Французский полузащитник Хатем Бен Арфа, который находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в чемпионате Туниса.

Клубная пресс-служба Эсперанса в своем twitter-аккаунте заявила, что клуб близок к подписанию контракта с Бен-Арфа.

"Если президенту Хамди Меддеба удастся привлечь франко-тунисскую звезду, это, несомненно, станет футбольным событием года! Это неизбежно привело бы к «мастерскому ходу» с точки зрения маркетинга и коммуникаций", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что последним клубом Бен-Арфа был французский Бордо, в составе которого француз провел 25 матчей, забив два гола и отдав пять результативных передач.