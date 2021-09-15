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Футболист покинул клуб из Тирасполя.

Украинский полузащитник Андрей Близниченко покинул тираспольский Шериф. Об этом рассказал главный тренер клуба Юрий Вернидуб.

"Буквально на днях разорвали контракт, потому что у него он в принципе заканчивался в декабре. Решили не мучить ни себя, ни парня. Я говорил уже, он зимой получил серьезную травму крестообразной связки. Хотя все сделали, сделали операцию, восстановился. Уже тренировался в группе, но я вижу, что чего-то не хватает. Ему еще нужно время, а времени нет, все равно у него в декабре заканчивается контракт. Какой смысл?

Мы с ним нормально пообщались. Я ему сказал: "Лучше ты сейчас быстрее восстановишься, займешься здоровьем, потому что такой возраст уже. У тебя достаточно высокие шансы играть на хорошем уровне, потому что футболист талантливый". И я по молодости помню, это один из самых талантливых футболистов был в Украине. Я надеюсь, что он найдет команду и засверкает еще ярче.

Мне бы очень этого хотелось, но на данный момент я не вижу смысла держать футболиста. Да и он тоже, я думаю, может быть и обиделся, но зато честно в глаза", рассказал Вернидуб в интервью Moldfootball.

Отметим, что Близниченко перешел в Шериф в 2019 году. С тех пор он провел 24 игры. Всему виной — травмы.