Форвард перебрался в клуб из Туниса.
Абдул Халид, ФК Шериф
18 сентября 2021, 18:15
Соперник донецкого Шахтера в Лиге чемпионов Шериф, который тренирует Юрий Вернидуб, оформил еще один трансфер.
Клуб подписал нападающего из Ганы Басита Абдул Халида. О сроках контракта с 25-летним форвардом не сообщается.
Футболист уже имеет опыт выступлений в Европе. Ранее он защищал цвета Приштины из Косово и Теуты из Албании. Последним его клубом был тунисский Эсперанс.
Нападающий из Ганы также имеет опыт выступления в Лиге Чемпионов КАФ и Лиге Европы УЕФА.
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