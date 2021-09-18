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Форвард перебрался в клуб из Туниса.

Соперник донецкого Шахтера в Лиге чемпионов Шериф, который тренирует Юрий Вернидуб, оформил еще один трансфер.

Клуб подписал нападающего из Ганы Басита Абдул Халида. О сроках контракта с 25-летним форвардом не сообщается.

Футболист уже имеет опыт выступлений в Европе. Ранее он защищал цвета Приштины из Косово и Теуты из Албании. Последним его клубом был тунисский Эсперанс.

Нападающий из Ганы также имеет опыт выступления в Лиге Чемпионов КАФ и Лиге Европы УЕФА.

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