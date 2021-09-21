Другое

Жорже Жезуш подвел итоги матча против Боавишты.

Наставник лиссабонской Бенфики Жорже Жезуш оценил игру украинского форварда "орлов" в матче чемпионата Португалии против Боавишты (3:1).

Сегодня Яремчук несколько раз удачно отходил в глубину поля. У него появилось больше мобильности в действиях. Он не забил, а для нападающего это всегда проблема. Но у него были хорошие отрезки, он хорошо играет корпусом, но это все еще не то, к чему мы стремимся.



Он уже знаком с нашей системой, но есть определенные трудности. Роман пока не говорит по-португальски, а рядом с ним играет футболист, говорящий только по-испански (Дарвин). В этом есть проблемы с адаптацией. Но Яремчук доказал свое мастерство на Евро-2020, где выступал в составе сборной Украины. На мой взгляд, с Боавиштой он показал хорошую игру", — приводит слова наставника клубная пресс-служба.

Напомним, Яремчук перебрался в Португалию после Евро-2020. В составе Бенфики украинский форвард провел восемь матчей, забил два гола и отдал четыре ассиста.