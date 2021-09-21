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Сборная Венгрии наказана на два матча без зрителей (один — условно), а также получила крупный штраф.

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил запрет и наложил существенный штраф на Венгерскую федерацию футбола (MLSZ) в связи с расистским поведением многочисленных болельщиков во время отборочного матча чемпионата мира-2022 между Венгрией и Англией, который состоялся 2 сентября 2021 года.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, проанализировав и приняв во внимание все обстоятельства дела, в частности серьезность инцидентов (расистские слова и действия, бросание предметов, зажигание фейерверков, блокирование лестниц), Комитет решил, что MLSZ сыграет свои следующие два домашних матча в соревнованиях под эгидой ФИФА без зрителей.

Кроме того, Комитет наложил штраф в размере 200 тысяч швейцарских франков (примерно 185 тысяч евро). Таким образом, Венгрия сыграет поединок против Албании без поддержки фанатов, тогда на второй матч венгерская сборная наказано условно (наказание вступит в силу, если в течение двух лет подобный инцидент повторится).

"Позиция ФИФА остается твердой и решительной в отношении отказа от любых форм расизма и насилия, а также любых других форм дискриминации или злоупотреблений. ФИФА занимает четкую позицию абсолютной нетерпимости к такому отвратительному поведению в футболе.

О решении Дисциплинарного комитета ФИФА было доведено до сведения MLSZ", — сказано в заявлении ФИФА.