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В день рождения феномена мы предлагаем вспомнить один из знаковых этапов в его карьере.

22 сентября бразильцу Роналдо исполняется 45 лет. Football.ua не мог пропустить эту дату, однако писать про футболистов такого калибра всегда очень непросто – об их карьере написаны тысячи статей, опубликованы десятки фильмов и книг. Не так просто найти период их карьеры, который открыл бы хоть что-то новое для более-менее знающих футбольную историю болельщиков. Феноменальный сезон в Барселоне; дорогущий переход в Интер; таинственная история с эпилепсией перед финалом ЧМ-1998; ужасные травмы на сломе веков; триумфальное возвращение на ЧМ-2002; 4,5 противоречивых сезона в Реале и испорченные травмами 1,5 года в Милане – всё это хорошо известная история.

Мы же начнём наше повествование именно с лета 2008-го года, когда 31-летний, некогда лучший форвард мира, оказался в статусе свободного агента, с незалеченной травмой и четырёхмесячным простоем вне футбола. Вопреки всем сложностям, "Зубастик" не намеревался заканчивать карьеру на столь несуразной ноте и 18 сентября 2008-го года, в 32-й день рождения Роналдо в мировой прессе распространилась информация о том, что форвард провёл первую тренировку с мячом, а с октября того года "Зубастик" начал тренироваться с Фламенго.

Такой поворот событий, естественно, сделал "красно-чёрных" фаворитом в борьбе за Роналдо, тем более, что сам форвард не скрывал, что в детстве был фанатом Фламенго. Впрочем, пока контракт подписан не был, СМИ всё ещё ожидали возвращения "Феномена" в Европу – назывались Манчестер Сити, ПСЖ, не исключалось даже возвращение в Милан. Сам же Роналдо на протяжении трёх месяцев тренировался с Фламенго и частенько появлялся на публике в атрибутике клуба.

Потому, когда 9 декабря 2008-го года о подписании контракта с Роналдо объявил сайт Коринтианса – главного и принципиального соперника Фламенго – для фанов "красно-чёрных" это стало шоком. Почти сразу у клубного офиса собрались возмущённые болельщики и стали жечь футболки с портретами Роналдо, а местная газета вышла с заголовком "Феноменальный предатель".

Сам форвард своей вины в столь неожиданном переходе не видел: "Я всё прекрасно понимаю, я открытый фанат Фламенго. Но я тренировался с Фламенго четыре месяца и ни разу не получил предложения. Коринтианс сделал предложение, которое позволит мне продолжить мою карьеру", — объяснял форвард.

Президент Фламенго Марсио Брага, с одной стороны выражал недоумение насчёт решения Роналдо, с другой – признал, что предложения о контракте таки не поступало: "Я был удивлен этой новостью. Это было разочарование. Он говорил, что хочет остаться здесь, он тренировался здесь. Фламенго не получил от него ни одного "спасибо". Мы не предлагали контракт, пока Роналдо был травмирован, поскольку это могло плохо повлиять на него – он мог быть слишком озабочен игрой, прежде чем полностью выздоровеет".

Официальное возвращение Роналдо в бразильский футбол, спустя 14,5 лет произвело эффект разорвавшейся бомбы в бразильском информационном пространстве. Десятки газет обсуждали нынешнюю форму "Феномена", его изрядно расширившуюся талию и страсть к ночной жизни. Пеле предостерёг, что от Роналдо будут огромные ожидания, которым нужно будет соответствовать. Переход прокомментировал даже президент Бразилии Лула да Силва, заявивший, что он рад возвращению Роналдо и верит в то, что 32-летний нападающий сможет принести ещё немало пользы бразильскому футболу.

Впрочем, далеко не все были настроены столь же оптимистично. Спортивная форма Роналдо после очередного полугодового простоя вызывала серьёзные опасения. И для того, чтобы понять их обоснованность не нужно было быть специалистом – достаточно было посмотреть на не совсем спортивную фигуру футболиста. Потому зимнее межсезонье 08/09 прошло для Роналдо в интенсивных физических тренировках… вперемешку с ночными загулами. Спустя пару недель после подписания контракта с Коринтиансом, в прессе появились фото Роналдо у одного из ночных клубов Сан-Паулу. Затем, форвард был оштрафован на 15000 фунтов стерлингов за возвращение в отель команды в 5:30 утра после вечеринки. Всё это было золотой жилой для многочисленной жёлтой прессы, следящей за каждым шагом звёздного игрока.

Дебют Роналдо за Коринтианс состоялся 4 марта 2009 года, в матче Кубка Бразилии против Итумбиары, в котором он вышел на замену на последние полчаса игры. Форвард не показал ничего выдающегося на поле, и местная пресса писала, что "Роналдо показал, что ему еще далеко до того физического состояния, которое ожидается от профессионального игрока".

Сам "Зубастик", однако не унывал: "Это было только начало. Теперь меня уже не остановить!" Спустя всего четыре дня спустя Роналдо забил свой первый гол за Коринтианс в матче против Палмейраса – на 90+3 минуте, при счёте 1:0 в пользу оппонента, "Феномен" ударом головой с подачи углового спас ничью для своей команды.



Уже в следующем поединке Роналдо впервые вышел в основном составе Коринтианса и снова сумел отличиться забитым мячом. Так, "Феномен" стал основным игроком команды, быстро освоившись в знакомой для себя среде. Пусть скорость и реакция были уже не те, что в 20 лет, но у Роналдо осталось поистине феноменальное голевое чутьё и мастерство, которое, согласно поговорке, не пропьёшь, вопреки скольким угодно дискотекам в ночных клубах Сан-Паулу.

Брюхастый "Зубастик" выглядел на поле слегка комично, но оставался настоящей угрозой воротам соперника. Показательным в этом плане выглядит ответный полуфинал Лиги Паулиста (чемпионата штата Сан-Паулу), 19 апреля 2009 года. Сан-Паулу принимал дома Коринтианс. В первом поединке Коринтианс одержал минимальную победу 2:1, но выездной гол оставлял хорошие шансы хозяевам. К 52-й минуте встречи Коринтианс вёл 1:0, но в целом игра была равной и Сан Паулу вполне мог отыграться. После очередной атаки хозяев, из глубины поля последовал длинный пас вперёд.

32-летний и примерно 90-килограмовый Роналдо оббежал (!) защитника и оказался, первым на мяче, опередив вышедшего вратаря – 0:2, и после этого шансов у Сан-Паулу фактически не было.

В финале Коринтианс обыграл Сантос – 3:1 в первом матче (дубль Роналдо) и 1:1 в ответном. Таким образом, Коринтианс впервые за шесть лет стал чемпионом штата Сан-Паулу. Более того – в том сезоне Коринтианс сумел сделать "золотой дубль", положив чемпионские медали в завоёванный Кубок Бразилии – то был первый Кубок Коринтианса с 2002 года и последний на данный момент. А сезон 2009 года справедливо может считаться одним из самых успешных в истории клуба. Заслуга Роналдо в этих достижениях велика – 12 голов в 23 поединках.

В следующем году последовал спад, как у Роналдо, так и у Коринтианса в целом. "Феномена" снова стали преследовать травмы, а вновь набирать форму после каждого простоя становилось всё сложнее и сложнее. Коринтианс же занял лишь 4-е место в чемпионате штата Сан-Паулу и вылетел из 1/8 финала Кубка Бразилии. Летом 2010-го года, главный тренер Мано Менезес, под руководством которого Роналдо блистал годом ранее возглавил сборную Бразилии, а в Коринтиансе началась тренерская чехарда. Когда Роналдо удалось появляться на поле, он всё ещё демонстрировал отблески своего гения, стабильно огорчая вратарей команд-соперников, однако делать это становилось всё тяжелее и тяжелее.

В итоге, в феврале 2011 года, после того, как Коринтианс вылетел из Кубка Либертадорес, Роналдо объявил о своем уходе из футбола, поставив точку в блестящей 18-летней карьере. Причиной такого решения Роналдо назвал постоянные рецидивы травм, а также обнаружившееся нарушение обмена веществ, лечить которое можно лишь с помощью гормонов, который в профессиональном футболе считаются допингом.

Чуть больше года в Коринтиансе – конечно, не тот период, который первым вспоминается, когда говорят о карьере Роналдо. Тем не менее, для поклонников Коринтианс, Роналдо за столь короткий период навсегда стал легендой клуба, поскольку его подписание принесло не только 35 голов в 69 играх, но и блестящие маркетинговые успехи, расширив армию фанатов Коринтианса не только в Бразилии, но и по всему миру.

7 июня 2011 года состоялось трогательное прощание Роналдо с футболом. Мано Менезес вызвал "Феномена" (не игравшего на сборную с 2006-го года) на товарищеский матч против сборной Румынии. Роналдо провёл 15 минут на поле, попрощавшись с главной командой своей жизни.

Мано Менезес так прокомментировал прощание Роналдо с футболом: "Сегодня, без сомнения, один из самых особенных дней, которые может предложить футбол и жизнь в целом. Даже живя в мире, который представляет собой вихрь событий и безумия, многие люди, включая меня, нашли время, чтобы вспомнить об официальном уходе Роналдо, "Феномена", из футбола. Однажды он стал известен как Роналдиньо, а теперь мы все знаем его, как Роналдо Луиш Назарио да Лима. Его карьера отмечена множеством великих достижений.

Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (Мирослав Клозе побил рекорд Роналдо в 2014 году, — прим.), он трижды был признан лучшим игроком мира. Он играл за одни из лучших клубов мира и стал кумиром на всей планете. Мы работали вместе 18 очень интенсивных месяцев в Коринтиансе, и его индивидуальный класс произвел на всех впечатление. Результаты, возможно, были лучше в первый год, но его огромное желание всегда выигрывать в каждой игре объясняет, как он мог каждый раз возвращаться на поле после травм.

Его превосходный склад ума помогал ему преодолевать проблемы со здоровьем. Отныне он будет считаться легендой Игры, и присоединится ко многим другим легендам прошлого, которые радовали нас своей гениальной игрой. К счастью для нас, на место ушедших звёзд бразильского футбола приходят новые. Те, кто выходит на сцену, будут учиться у тех, кто играл ранее, у таких игроков, как Роналдо".

Александр Шевченко, Football.ua