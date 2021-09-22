Футболист продолжит карьеру в Катаре.
Хамес Родригес, Getty Images
22 сентября 2021, 18:55
Колумбийский полузащитник Хамес Родригес стал игроком катарского Эр-Райана. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
О финансовых сторонах сделки с Эвертоном не сообщается. Клуб также умалчивает о длительности контракта с игроком.
На счету Хамеса Родригеса 26 матчей за Эвертон в минувшем сезоне, в которых он забил 4 года и отдал 7 голевых передач.
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