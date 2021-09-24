Другое

Украинец выйдет в стартовом составе поединка чемпионата Бельгии.

Брюгге примет на своем поле Левен в рамках девятого тура чемпионата Бельгии.

В данном противостоянии свой дебют за гостей совершит украинский нападающий Николай Кухаревич, который минувшим летом перешел из львовского Руха во французский Труа, а затем незамедлительно отправился набираться опыта в бельгийский клуб на правах аренды.

Помимо 20-летнего форварда, в этом матче со старта выйдет еще один украинский футболист — левый защитник Брюгге Эдуард Соболь.

Матч Брюгге — Левен состоится сегодня, 24 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию проведет телеканал Setanta Sports+.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.