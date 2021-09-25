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Украинские футболисты провели очную встречу в рамках первенства Бельгии.

В поединке девятого тура чемпионата Бельгии Брюгге на своем поле разошелся миром с Левеном, обменявшись забитыми мячами (1:1).

В данном противостоянии свой дебют за гостей совершил украинский нападающий Николай Кухаревич, который за 57 проведенных минут на поле результативным действием отметиться отметиться не успел.

Также в стартовом составе Брюгге вышел другой украинский футболист, левый защитник Эдуард Соболь, который, в свою очередь, пребывал на поле вплоть до финального свистка.

Брюгге — Левен 1:1

Голы: Мата, 77 - Озкаджар, 42